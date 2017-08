Les partis préparent leurs listes à Tizi Ouzou

Réagissez

Les partis se préparent d’ores et déjà pour les prochaines échéances électorales dans la wilaya de Tizi Ouzou, où chaque formation politique a mis en place des commissions de choix de candidatures.

Le Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) a, selon Mohamed Ikherbane, ex-sénateur, beaucoup avancé dans la confection des listes de candidats en lice pour les élections locales de novembre prochain. «Plus de 60 sections ont beaucoup avancé dans le travail de la confection des listes qui ont été même rendues publiques dans certaines communes, comme Iflissen, Tigzirt, Irdjen et Aït Oumalou. Il faut dire aussi que nos militants et cadres ont sacrifié leurs vacances pour se consacrer, malgré la chaleur de la saison estivale, aux préparatifs du prochain scrutin», a-t-il souligné, tout en précisant que «pour la commune du chef-lieu de wilaya, un travail intense est fait quotidiennement par nos militants qui sont mobilisés pour cette échéance. La liste de candidats à l’APW est également en cours de préparation», a ajouté M. Ikherbane. Le Front des forces socialistes (FFS) est également à pied d’œuvre dans les préparatifs du scrutin de novembre prochain.

Le plus vieux parti de l’opposition a nommé l’actuel député et ancien président de l’APW, Mohamed Klalèche, directeur de campagne. Des commissions de choix de candidatures ont été installées au niveau de plusieurs sections communales pour la confection des listes qui doivent être remises à la commission nationale pour validation, et ce, avant le 31 août. Chez le Front de libération nationale (FLN), la commission des élections locales a été mise en place, le 27 juillet dernier, par Mustapha Boualag, membre du bureau politique, chargé des collectivités locales, qui a installé l’actuel parlementaire et mouhafedh, Saïd Lakhdari, à la tête de cette structure composée aussi des députés, des membres du comité central. «Nous avons installé déjà des commissions dans 62 communes. Les sept autres seront mises sur pied le week-end prochain. Donc, nous présenterons des listes dans tout le territoire de la wilaya», nous a indiqué M. Lakhdari.

Par ailleurs, le Mouvement de la société pour la paix (MSP) sera aussi de la course pour les élections locales prochaines avec une liste APW et d’autres dans plusieurs municipalités. Laid Belhoul, chargé de communication au bureau de wilaya, a déclaré qu’une vingtaine de listes ont déjà été finalisées, tandis que celle de l’APW sera soumise au conseil de wilaya pour validation. Notons aussi que dans la commune du chef-lieu de wilaya, on entend parler d’une liste d’indépendants, conduite par l’actuel maire, Ouahab Aït Menguellet, qui sera en lice pour briguer un autre mandat à la tête de l’APC de Tizi Ouzou.