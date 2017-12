Les locaux commerciaux non viabilisés

Réagissez

Les 100 locaux commerciaux du programme présidentiel, construits en plein chef-lieu de Bouzeguène et attribués en octobre 2011, sont toujours dépourvus d’un minimum de commodités.

En effet, six ans après leur attribution, ces locaux ne sont toujours pas alimentés en potable et sont dépourvus de réseau d’assainissement. Les sept jeunes sur les 100 bénéficiaires qui ont entamé leur activité font face, quotidiennement, à de sérieux problèmes liés à ces lacunes. Une pâtissière, qui a déplacé toutes ses machines pour entamer son activité dans des conditions adéquates a fini par abandonner. Elle a rencontré le chef de daïra pour dénoncer les conditions lamentables dans lesquelles sont livrés les locaux. Le chef de daïra lui aurait signifié qu’il ne pouvait rien faire et que quelles que soient les conditions, tous les bénéficiaires doivent démarrer leurs activités. «Sous d’autres cieux, les services compétents nous auraient interdit d’exercer dans ces conditions. Comment peut-on assurer l’hygiène dans une activité aussi sensible que la mienne ?», s’est-elle interrogée.

Une jeune coiffeuse, tout aussi contrariée, a installé tout son matériel depuis plus de trois mois. Elle se trouve dans la même situation que la pâtissière. «Je suis disposée à payer les frais de branchement à l’eau potable. Le reste relève de l’APC», a-t-elle indiqué. Jusqu’à ce jour, les eaux usées se déversent sur la route. Les passants, rejoignant la station de fourgons doivent faire un détour pour ne pas être éclaboussés par les eaux polluées rejetées par de gros tuyaux en PEHD, accrochés aux piliers du bâtiment.