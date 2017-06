Les inspections débuteront le 2 juillet

Réagissez

La commission environnement, santé et hygiène de l’Assemblée populaire de wilaya de Tizi Ouzou, qui organise chaque année le prix Rabah Aïssat, s’est réunie, dimanche dernier, avec les représentants des directions de wilaya, ceux des 6 villages lauréats de l’édition 2016 ainsi que les associations de protection de l’environnement.

L’objectif est d’établir un planning de sorties sur les 78 villages en lice pour l’édition de 2017. On apprendra que les sorties dans les villages débuteront le 2 juillet prochain. A chaque sortie, trois villages seront inspectés et notés. Rappelons que lors des sorties, les membres attribuent des notes concernant la propreté, l’entretien et l’aménagement des voies publiques, les places des villages, les sources d’eau, la gestion des déchets...

«Maintenant que le planning des visites est établi, nous comptons achever l’opération vers la fin du mois d’août, pour pouvoir organiser la cérémonie de remise des prix en octobre. Les villages participants sont appelés à mettre les dernières retouches, car nos visites seront inopinées», fera savoir le président de la commission environnement de l’APW, Ould Hemmou Saâdi.