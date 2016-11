Réagissez

Un immeuble de la cité avait dû être...

Construite dans les années 1980 près de l’ancien dépôt de liège d’Azazga, la cité des 70 Logements baptisée plus tard 1er Novembre 1954, reçoit, chaque hiver toutes les eaux pluviales dévalant du côté est de ce centre urbain à dense population.

L’état de la cité en question, située en contrebas de la ville d’Azazga (37 km à l’est du chef-lieu de Tizi Ouzou), en raison de l’absence d’avaloirs, de digues d’écoulement des eaux, d’un assainissement adéquat et autres murs de confortement et de stabilisation du sol, a fait qu’un des immeubles de la cité s’est sensiblement incliné en février 2014, conséquence certainement des intempéries de février 2012, une inclinaison qui progresse lentement les années suivantes, mais dangereusement. Huit familles avaient été évacuées vers des logements sociaux au chef-lieu de daïra, en février 2014.

Aujourd’hui, comme par le passé, clame Si Moh Adnane, président du comité de résidants, les habitants du quartier qui, par vigilance, saisissent régulièrement les autorités compétentes, craignent que d’autres immeubles de la cité connaissent le même sort que celui évacué il y a près de trois ans. Aussi, en cette période où des orages et des pluies torrentielles inattendues se produisent, les locataires de la cité sont dans une inquiétude permanente.

C’est pourquoi ils interpellent instamment les responsables concernés pour intervenir promptement, avant qu’il ne soit trop tard. Devant pareille menace, ils réclament surtout un vrai mur de soutènement et de stabilisation du sol en bas de la cité, en y réalisant juste un terrain de jeu (matico), à la place du projet qu’allait entamer la DJS, puis stoppé par les citoyens en raison du mouvement du sol en amont.

C’est dans ce contexte d’ailleurs que ces derniers ont fermé à la circulation automobile la large artère communiquant, via la partie basse de la cité, vers les autres quartiers à l’est et à l’ouest de la zone. A noter que la plupart des vides sanitaires des immeubles de la cité baignent dans des eaux nauséabondes et que le réseau d’assainissement de tout le quartier débouche directement sur un terrain nu en contrebas de l’ex-dépôt de liège, transformant ainsi les lieux, non clôturés, en un marécage insalubre.