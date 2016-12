Les habitants de la cité Mahmoudi protestent

Réagissez

Les habitants de la cité Mahmoudi, au chef-lieu de la commune de Draâ Ben Khedda, ont protesté, lundi dernier, devant le siège de l’APC contre la dégradation de leurs conditions de vie et l’insuffisance de la couverture sanitaire dans la localité.

«Le problème qui se pose aussi bien pour la cité Mahmoudi que pour les populations des autres communes de la daïra, est qu’il n’y a rien dans cet établissement public de santé de proximité (EPSP). Pour une simple injection, on vous demande d’acheter la seringue !», déplore un membre du comité de cette cité. Les protestataires brandissaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : «A quand la réhabilitation de la cité Mahmoudi ?», «Où est l’argent de la taxe d’habitation ?».

Au cours de leur rassemblement, les citoyens ont réclamé «un plan de réhabilitation des cités pour lequel un montant de 40 milliards de centimes avait été destiné», comme le dira le président du comité, Rachid Mestour, appelant à procéder à «une réfection urgente de ces cités, dont la vétusté ne cesse de prendre de l’ampleur, notamment l’étanchéité pour les logements des derniers étages, les escaliers, les vides sanitaires». Et d’ajouter : «Il y a plus d’un mois, le DLEP et le chef de daïra nous ont promis de prendre en charge les problèmes relatifs à la réhabilitation de notre cité, mais, à ce jour, rien de concret n’a été fait.»