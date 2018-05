Les événements de Kabylie revisités

Réagissez

A l’initiative du collectif des étudiants des sciences de l’information et de la communication, une conférence sur les événements de Kabylie (en 2001), a été organisée, lundi, à l’auditorium du campus universitaire de Tamda, à Tizi Ouzou.

Cette rencontre a été animée par Mustapha Mazzouzi, ancien animateur du mouvement citoyen des arch. Le conférencier a, lors de son intervention, revisité «ces moments tragiques qui ont endeuillé la Kabylie. C’est grâce aux 127 martyrs du Printemps noir que tamazight est devenu, aujourd’hui, langue nationale et officielle».

Et de rappeler la genèse du mouvement tout en mettant l’accent sur l’extraordinaire mobilisation de la population à l’avènement des arch, une structure, a-t-il déclaré, mise sur pied pour canaliser la mobilisation et arrêter l’effusion du sang . L’orateur est revenu aussi sur la grandiose marche historique du 14 juin 2001 à Alger. «Les conclaves se multipliaient durant cette période, avec les représentants de village et de quartier. Des marches ont été réprimées par la police aussi bien au chef-lieu de wilaya que dans les autres villes de Kabylie.

La police menait la chasse aux délégués des arch. D’ailleurs, plusieurs arrestations y ont été opérées», a-t-il rappelé, tout en soulignant que le départ immédiat et inconditionnel des gendarmes était parmi les revendications de la plateforme d’El Kseur. Des brigades de gendarmerie ont été délocalisées, mais cela n’a pas réglé la crise puisque, a-t-il ajouté, «le pouvoir avait mis en avant la question d’insécurité en vue de monter la population contre le mouvement».

Durant la même journée, les initiateurs de ces activités — dont Abdellah Aribi, Hocine Sadoudi, Abdelatif Belguendouz — ont également invité Abderahmane Yefsah, auteur du livre Et Caïn tua Abel pour parler de son ouvrage et de son frère Smail assassiné par des terroristes, le 18 octobre 1993. Une exposition de photos et d’articles de presse a été également mise en place à l’entrée de l’auditorium du pôle universitaire de Tamda.

«C’est un devoir de mémoire de rappeler de ceux qui sont morts pour la démocratie et la liberté. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont aidé pour l’organisation de ces activités, surtout nos enseignants et les étudiants Youcef Bouabdellah, Ali Akem et Zakaria Bechour qui ont vraiment veillé pour la réussite de cet événement», a indiqué Rachid Benkheddache, membre du collectif des étudiants des sciences de l’information et de la communication.

Rappelons que la semaine dernière, des amphithéâtres de la faculté des sciences humaines et sociales de l’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou ont été baptisés des noms de trois victimes du Printemps noir : Guermah Massinissa, Kamel Irchen et Nadia Ait Aba.