Les élus locaux tracent leur programme

La tâche qui attend la nouvelle équipe élue pour présider aux destinées de la commune d’Aït Yahia, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, n’est pas de tout repos.

Pour développer un tant soit peu cette commune, une des plus pauvres à l’échelle de la wilaya de Tizi Ouzou, les membres de l’exécutif communal se sont tracé un programme ambitieux qui, une fois réalisé, «remettrait leur municipalité sur les rails», disent-ils. Tout reste à faire, si l’on se base sur le résumé de l’état des lieux concernant les services administratifs, les bâtiments, le taux de consommation des crédits alloués aux projets et de nombreux autres dossiers.

Le siège de la mairie, un ancien hangar aménagé provisoirement en… 1985, ne répond pas aux conditions exigées par des services administratifs, où doivent se mouvoir plus d’une cinquantaine d’employés. Les personnels, tout autant que les élus, se serrent dans des locaux tout juste suffisants pour contenir un bureau et une armoire. L’état des plafonds et des murs montre des signes de dégradation de la structure. Les réparations sporadiques effectuées par le passé pour colmater les brèches ne servent plus à rien.

Pourtant, les travaux de construction d’un nouveau siège dans la nouvelle ville ont été entamés il y a une dizaine d’années avant d’être abandonnés. Le P/APC actuel et ses adjoints se font un point d’honneur à faire reprendre ce chantier, recouvert aujourd’hui par des herbes folles et voué aux intempéries. Pour Aït Kaci Azzou, vice-président, «cette structure fait partie de nos priorités. Nous devons remettre bientôt le chantier en route».

Par ailleurs, le chef-lieu communal, qui se trouve dans un état d’abandon, devrait être aménagé dans les jours qui viennent, nous disent les élus. Le goudron endommagé, les trottoirs dont le carrelage a été arraché, devraient être réparés. Quant au réseau d’éclairage public, dont la plupart des pylônes ont disparu, il nécessite une réfection totale, du chef-lieu à la cité d’habitation de Taqaats Idheballen. Ce ne sont là que les travaux les plus urgents à réaliser. Beaucoup d’autres projets, nouveaux ou en suspens, attendent encore.