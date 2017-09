Réagissez

Lors de la cérémonie de distribution des trousseaux scolaires aux élèves handicapés, organisée récemment à Ouadhias par l’association El Baraka, les élèves que nous avons rencontrés réclamaient tous l’aménagement des accès à leurs établissements scolaires.

Ould Kaci Nabila, élève scolarisée au collège de Ouacif, dira : «J’aimerais bien pouvoir prendre mes repas à la cantine comme tous mes camarades de classe. Hélas, notre cantine n’offre pas d’accès pour un élève handicapé. J’appelle le maire et les responsables de la DAS à nous aménager un accès». Rezzik Katia, scolarisée au collège Si Yahia, à Ouadhias, demandera, de son côté : «Je suis en classe de 4e AM. Notre cantine scolaire et notre laboratoire ne sont pas dotés d’accès pour un élève handicapé. C’est vrai que les professeurs et les encadreurs me ramènent mon repas et le matériel de labo dans ma salle de classe, mais j’aimerais partager mes repas avec mes camarades à la cantine et travailler avec eux au laboratoire. Les responsables sont priés de nous aménager un accès qui ne coûtera pas grand-chose.» Une mère d’un enfant trisomique dira pour sa part :

«Depuis trois ans, une classe pour les trisomiques a été ouverte à Aït Bouadou. Mais quelques mois plus tard, les enfants ont été abandonnés à leur triste sort. Ni les repas ni le transport ne leur sont assurés. Nous nous démenons à longueur de l’année pour les transporter jusqu’à leurs classes, distantes de 15 kilomètres. Nous demandons aux responsables concernés de prendre en charge la scolarité des enfants trisomiques en leur assurant le transport et le repas de midi.»