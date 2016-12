Réagissez

Durant cet hiver rude, les citoyens de Mechtras souffrent le martyre. En effet, alors que la mise à terre du gaz de ville avait été faite depuis près d’une année, les nombreux foyers de cette localité de Tizi Ouzou se trouvent lourdement pénalisés. Car ils ne sont pas encore raccordés à ce réseau pour profiter pleinement de cette commodité.

Pas moins de 150 foyers se voient non raccordés au réseau du gaz de ville à cause, dit-on, d’un laisser-aller de Sonelgaz et de l’entreprise chargée des travaux, Trigaz. «La direction régionale de Sonelgaz et l’entreprise chargée des travaux, Trigaz, se renvoient la balle, quant à la responsabilité de la mise en service du gaz de ville, pour mettre fin au calvaire des citoyens», affirme un habitant de cette localité. Pourtant, la direction de Sonelgaz et l’entreprise Trigaz se sont engagées à achever tous les travaux et à permettre aux citoyens d’avoir le gaz naturel dans leur maison au plus tard fin novembre.

En vain. Selon les explications du vice-président de l’APC de Mechtras, Omar Cheballah, les engagements de ces deux entreprises n’ont pas été honorés. Une situation qui risque de provoquer des mouvements de protestation des citoyens très remontés contre les entreprises de réalisation. Pour les habitants de cette localité, les orientations du gouvernement relatives à la satisfaction des besoins élémentaires de la population se trouvent royalement ignorées.