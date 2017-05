Réagissez

Larbaâ Nath Irathen et Aïn El Hammam ont dû remarquer que depuis quelques jours, la station service appartenant à Naphtal est fermée. Ils doivent, par conséquent, prendre leurs précautions avant d’arriver à destination.

En effet, l’unique station distribuant tous types de carburants se trouve à plusieurs kilomètres de là, à la sortie Est d’Aïn El Hammam.

Selon nos sources, l’état peu reluisant de la station a motivé cette fermeture, suivie de travaux qui devraient durer une année environ. Bien que disposant d’un grand espace, la structure de Naphtal n’offre que des services limités à sa clientèle qui en attend davantage.

On n’y trouve en effet que le gazoil, l’essence et quelques lubrifiants, exposés sur des étals de fortune. Sans abri, les clients et les employés, d’ailleurs, sont exposés aux intempéries hiver comme été. Par temps de pluie, les usagers doivent protéger l’ouverture de leur réservoir pour éviter que l’eau ne s’y engouffre.

Avec l’aménagement en cours, les responsables de l’entreprise envisagent de la mettre aux normes. Elle offrira les mêmes prestations que les stations de même rang qui se trouvent à l’échelle nationale. Hormis la disponibilité de tous les produits vendus par Naphtal, un auvent sera réalisé alors que les anciens volucompteurs seront remplacés par du matériel neuf.

Les nombreux clients de cette station qui s’en approvisionnent régulièrement seront pénalisés pendant longtemps si, comme nos sources nous l’ont affirmé, les travaux devaient durer une année. Il suffit que la seconde pompe de la ville s’arrête, suite à un problème quelconque, pour qu’ils se retrouvent en panne sèche.