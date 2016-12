Réagissez

- La circulation est des plus lentes au chef-lieu de Tizi Ouzou. Quelles en sont les causes ?

Le parc automobile de la wilaya a augmenté considérablement, mais la voirie au centre-ville est restée telle qu’elle était. La concentration des services, des directions et des équipements au chef-lieu fait que tout le monde veut entrer en ville au même moment et sortir au même moment, c’est ce qui explique la lenteur de la circulation surtout aux heures de pointe.

Il y a aussi un nouveau phénomène, l’accompagnement des enfants à l’école et tout le monde veut arriver à huit heures devant les établissements scolaires. A cela s’ajoute le retard qu’a enregistré l’étude du nouveau plan de circulation et aussi le non-respect du code de la route par certains automobilistes. Les raisons sont multiples et concernent plusieurs secteurs.

- Où en est le nouveau plan de circulation ?

Ce projet date de 2011, mais l’étude a connu un grand retard. En 2013, l’étude de la quatrième étape a été finalisée et la 5e et dernière est à présent terminée. Nous la présenterons à la wilaya incessamment pour être approuvée par le comité de suivi installé à cet effet.

- En attendant l’application de ce nouveau plan, quelles sont les mesures prévues pour fluidifier la circulation ?

Nous allons renforcer la signalisation sur tous les tronçons routiers. Nous allons aussi réaliser quelques «giratoires» au niveau de certains carrefours. Il est aussi prévu la réalisation d’une trémie près du stade du 1er Novembre. Une autre est projetée au niveau de la station d’Azazga mais le problème du financement reste posé.

Il faut également renforcer l’éducation routière et inciter au respect du code de la route. Les stations de bus doivent être maintenues à la périphérie de la ville. Les automobilistes doivent éviter le comportement du plus pressé et céder le passage à celui qui a la priorité. Les bouchons et la saturation de la ville sont en partie dus au mauvais comportement sur la route.