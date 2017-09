Réagissez

L’Association des activités de jeunes (AAJ) de Tinkicht, dans la commune d’Azazga, a organisé, jeudi dernier, une série d’activités sportives et culturelles. A cet effet, un programme a été minutieusement concocté par des jeunes ayant fait preuve d’un grand dynamisme. Le programme a débuté, en fin d’après-midi, par la récompense des vainqueurs du tournoi de football dédié à la mémoire d’un homme très estimé dans le village, Si Arezki Sarni, fonctionnaire de la santé, décédé récemment dans un accident de la circulation. Une seconde série de récompenses a concerné les lauréats des examens de 5e, du BEM et du bac. Le village Tinkicht a compté cette année 35 bacheliers. Un véritable record et le signe de l’assiduité des jeunes du village.

Le spécialiste des arts martiaux, Abed Morad, a présenté une exhibition avec des jeunes sportifs des différentes catégories. Ils ont présenté plusieurs numéros dans la spécialité de Yamaoka qui a subjugué le nombreux public, présent pour assister à des performances à couper le souffle. Forte de son grand nombres d’adhérents, l’AAJ du foyer de jeunes de Tinkicht mise sur un ambitieux programme d’animation avec pour but de développer en direction des jeunes, des activités éducatives, culturelles et scientifiques.