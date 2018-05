Réagissez

A l’abandon depuis plusieurs années, le stade polyvalent de la ville de Tizi Ouzou vient d’être réaménagé, au grand bonheur des athlètes et des adeptes du footing qui fréquentent cette structure sportive de proximité qui relevait du lycée Amirouche (ex-polyvalent).

Outre la piste d’athlétisme, le terrain de football, doté de bancs de touche et d’une clôture a été revêtu en gazon synthétique. L’objectif du maître de l’ouvrage, en l’occurrence la Direction de la jeunesse et des sports (DJS), est de doter les 67 communes de la wilaya de Tizi Ouzou d’un stade en gazon synthétique.

Selon le premier responsable du secteur à l’échelle locale, Abderrahmane Iltache, 50 stades de ce genre ont été inscrits à l’indicatif de la wilaya, et ce, pour permettre aux jeunes athlètes des localités concernées par ces projets de s’adonner à leur sport favori, le football, dans les meilleures conditions possibles.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, qui s’était rendu au stade polyvalent, lors de la visite de travail et d’inspection effectuée dans la wilaya de Tizi Ouzou la semaine dernière, a été interpellé par le comité de quartier au sujet de l’entretien de cette infrastructure fraîchement réceptionnée et la nécessité d’aménager des toilettes publiques.