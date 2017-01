Le Registre du commerce non opérationnel

Réagissez



L’antenne locale du Centre national du registre du commerce réalisée à Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres au sud-est de Tizi Ouzou, demeure inactive bien qu’elle soit officiellement ouverte au public depuis près d’une année.

Le local mis à la disposition de la direction du registre du commerce par l’APC a été aménagé à coups de millions, avant qu’une décision de fermeture, «venue d’Alger», nous dit-on, ne soit prise. Les commerçants de la région allant de Yattaffen à Illilten, qui croyaient que le calvaire qu’ils vivaient en se rendant à Tizi Ouzou allait enfin se terminer, ont dû déchanter.

Au niveau de l’antenne locale, ils ne peuvent que se renseigner sur la composition des dossiers d’obtention d’un registre du commerce ou de la radiation. «Ni plus ni moins», nous confirme un commerçant. Plusieurs employés, des habitants de la région, formés spécialement pour travailler dans cette structure, sont dans l’expectative. Les rumeurs de fermeture définitive des locaux pour lesquels l’argent de l’Etat a été dépensé se font de plus en plus insistantes.

Notons que la première décision de fermeture du CNRC de Aïn El Hammam, décidée au mois de mars dernier, a été empêchée par les autorités locales et les commerçants qui se sont opposés au déménagement du matériel que des camions dépêchés d’Alger allaient embarquer. La direction dut alors surseoir à cette décision sans pour autant permettre à l’agence d’activer pleinement.