La SDC, filiale de Sonelgaz, veut récupérer son argent...

Des ordres de coupure de l’alimentation électrique pour 40 000 foyers et 31 APC ont été signés à la SDC de Tizi Ouzou depuis septembre dernier.

Des coupures d’électricité ont touché plus de 40 000 foyers et pas moins de 31 APC dans la wilaya de Tizi Ouzou dans le cadre de l’opération de recouvrement des créances lancée depuis début septembre par la Société de distribution de l’électricité et du gaz du centre (SDC), filiale de Sonelgaz. Salah Bara, directeur de la société a rappelé à l’occasion de la dernière session de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), tenue jeudi dernier, que cette opération a été lancée «dans sa rigueur» il y a une quarantaine de jours. 59 mairies sur les 67 que compte la wilaya ont été destinataires de mises en demeure relatives à des factures non payées.

Des engagements et compromis ont été trouvés dans certains cas, alors que dans d’autres, l’exécution de l’ordre de coupure a été inévitable ayant touché jusqu’à présent 31 sièges d’APC. La SDC a pu récupérer auprès de ces structures près de 36 millions de dinars à ce jour. La note totale des APC est pour sa part estimée à plus de 200 millions de dinars, soit 20% du total des créances détenues par la SDC, selon M. Bara. Le responsable au niveau de la SDC ajoute dans le même sillage que 50% du reste des créances sont détenus par les foyers et locaux commerciaux.

Il ne souligne pas, par ailleurs, le nombre de ces autres clients concernés par ces mises en demeure, comme il n’a pas dévoilé le montant de leurs factures impayées. Il affirme toutefois qu’«une centaine de coupures est enregistrée quotidiennement par les différentes agences réparties à travers la wilaya», dira-t-il, soulignant que le travail se poursuit. C’est dire l’ampleur sans précédent de cette opération de recouvrement des créances détenues par la SDC et dictée par le contexte économique actuel.

Son représentant ajoute d’ailleurs que même les administrations ont été sollicitées afin de régler leurs dettes. L’intervention du représentant de la SDC n’a pas laissé certains élus à l’APW de Tizi Ouzou indifférents, notamment en ce qui concerne les APC. Les coupures d’électricité à ce niveau n’auront d’autre impact que celui de «pénaliser une fois de plus les citoyens», estime-t-on.

En plus de l’état civil, les mairies abritent de nouveau services,s à l’image de celui du retrait de la carte d’identité ou encore celui de la carte grise. La décision d’initier au plus vite une réunion regroupant le wali, les élus et la SDC sera ainsi prise pour tenter de

trouver une solution au problème posé.