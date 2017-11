Le quota réduit de moitié

Réagissez

Les auto-constructeurs rencontrent des difficultés pour...

1000 aides à l’habitat rural ont été affectées cette année à la wilaya de Tizi Ouzou, contre 2000 l’année dernière.

La wilaya de Tizi Ouzou vient de bénéficier d’un quota supplémentaire de 1079 aides à l’habitat rural. Ces aides entrent dans le cadre d’un apport supplémentaire alloué par le ministère de l’Intérieur, destiné à la prise en charge de nombreuses opérations relevant de plusieurs secteurs, notamment celui de l’habitat.

79 aides au logement rural ont été débloquées au titre des indemnisations pour les citoyens touchés par les derniers incendies de forêt enregistrés dans de nombreuses communes, et 1000 autres seront destinées aux demandeurs d’habitat rural, selon les indications délivrées par l’administration de la wilaya.

Ce quota est cependant loin de répondre à l’importante demande enregistrée dans la wilaya sur ce segment d’aide au logement. Les postulants se comptent en effet par milliers. Plus de 23300 dossiers ont été déposés à la direction du logement de Tizi Ouzou et sont en instance auprès des services communaux. Le chiffre, datant d’il y a quelques mois, est certainement bien plus important aujourd’hui. Le dernier programme d’aide au logement rural dont a bénéficié la wilaya de Tizi Ouzou date de 2016.

2000 aides avaient été en effet attribuées pour la wilaya dans le cadre d’un programme complémentaire du Premier ministre. 5040 autres aides figurent dans le quota accordé à Tizi Ouzou en 2015. Elles ont bénéficié à quelques communes seulement, sans pour autant couvrir toute la demande en attente. De nombreuses APC n’ayant pu trancher sur la liste des bénéficiaires et ne pouvant choisir parmi des centaines de demandeurs ont préféré suspendre les attributions en attendant l’affectation d’un nouveau quota.

L’APC de Aïn Zaouia, à une quarantaine de kilomètres au sud-ouest de Tizi Ouzou, a comptabilisé 400 dossiers de postulants pour 130 aides octroyées à la commune. A Illoula Oumalou, commune sise à une cinquantaine de kilomètres à l’est de la wilaya, il a été enregistré un dépôt de 500 dossiers conformes. Seules 100 aides ont cependant été attribuées à cette localité, rendant la tâche de la répartition bien difficile.

C’est à ce même problème qu’a fait face la commune des Ouadhias, au sud de Tizi Ouzou, qui a bénéficié de 50 aides comme dernier quota pour 1 000 demandes, pour ne citer que ces quelques exemples. L’administration, ainsi que les services des communes, risquent de faire face à la même difficulté cette fois-ci encore, où le quota a été réduit de moitié.

Les 1000 aides qui seront destinées aux auto-constructeurs à travers l’apport supplémentaire du ministère de l’Intérieur annoncé par la wilaya seront un véritable casse-tête pour les responsables. Ce qui risque de pénaliser les demandeurs, déjà soumis à la difficulté d’accès au financement. Affectée en deux tranches à hauteur de 60 et 40% du montant global qui est de 700 000 DA, la subvention tarde en effet à être octroyée aux bénéficiaires.