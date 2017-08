Réagissez

L’APC de Mechtras, au sud de Tizi Ouzou, a lancé depuis 2008 un projet portant réalisation d’un nouveau siège de la mairie. Ce projet a coûté à la commune plus de 4 milliards de centimes. La grande part du budget a été prélevée des montants des PCD. Dix ans après son lancement, le siège n’est pas encore opérationnel. Le maire FLN de Mechtras, Arabe Tebbakh, que nous avons questionné à ce sujet répondra : «Ce projet lancé en 2008, dans le cadre des PCD, a englouti plus de 4 milliards de centimes. Dix ans après, le taux d’avancement est presque total. La mise en service de ce siège est retardée par l’entreprise en charge de la réalisation du mur de clôture, qui ne daigne pas honorer ses engagements. Des mises en demeure lui ont été adressées et l’engagement d’une procédure judiciaire n’a pas permis de relancer les travaux. A rappeler que l’actuel siège de l’APC de Mechtras est vétuste et qu’il se trouve en piteux état. Des bureaux exigus ne répondant à aucune norme, le service de l’état civil est une sorte de cave sans aération ni aucune commodité. Le siège est dépourvu de sanitaires et de salle de délibérations. Le mobilier est hors usage. Les employés s’entassent à plusieurs dans un même bureau et travaillent dans des conditions difficiles.