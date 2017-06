Réagissez

Le projet d’’aménagement de quatre zones d’expansion et sites touristiques (ZEST) de montagne de la wilaya de Tizi Ouzou semble être renvoyé aux calendes grecques, puisque rien n’a été fait depuis son annonce, il y a quelques années.

Il s’agit du site Azrou n’Thor, dans la daïra d’Iferhounen, de ceux de Tala Guilef, Yakouren et Tizi Ouadjaboub, à Bounouh. Il faut noter que la wilaya dispose de paysages féeriques et de sites paradisiaques, qui méritent d’être valorisés et préservés, car ils peuvent servir de lieux d’attraction privilégiés pour les touristes de différents horizons. Toutefois, les installations d’accompagnement font défaut dans les régions de montagne.

La réalisation d’infrastructures dans ces zones permettra de renforcer la capacité d’accueil et d’améliorer les conditions de séjour des visiteurs. Les nouvelles Zest devaient être créées par décret, une étape qui précède celle de l’étude pour la conception des équipements et des infrastructures. Cependant, l’étude d’aménagement de ces zones de montagne aurait été gelée en raison de la politique d’austérité prônée par l’Etat depuis la baisse des prix du pétrole.

Par ailleurs, le potentiel touristique de montagne demeure toujours en jachère dans la wilaya de Tizi Ouzou où des sites hautement prisés ne sont pas exploités, alors qu’ils recèlent des atouts importants pour lancer le tourisme de montagne. Le site de Tikjda, entre autres, est l’un des plus captivants en Kabylie, mais il est dépourvu d’infrastructures pouvant assurer le bien-être des visiteurs.

Il ne dispose pas de capacités d’hébergement suffisantes et d’ espaces de détente aménagés. Il en est de même pour celui de Tala Guilef, dans la daïra de Boghni. Là aussi, l’hôtel El Arz, qui a été fermé depuis la période du terrorisme n’a pas encore rouvert. Pourtant, les responsables concernés ont souvent annoncé sa rénovation.