Des stagiaires de l’INSFP de Oued Aïssi suivront une formation à Nantes avec l’appui attendu de la Confédération algérienne du patronat. De jeunes Français seront reçus à Tizi Ouzou dans le cadre d’un partenariat de formation professionnelle.

Des stagiaires du centre de formation INSFP de Oued Aïssi devraient bénéficier de cycles de formation dans le domaine du chaud et du froid dans la région de Nantes. A travers un partenariat, la partie française devra également envoyer une douzaine de stagiaires accompagnés d’un formateur pour échanger les expériences professionnelles et les approches pédagogiques dès février prochain.

Selon Amar Ouali, consultant algérien établi en France, initiateur et coordinateur de ce projet, la partie algérienne «a validé le principe au mois de septembre dernier». Outre la tutelle du secteur de la formation, la Chambre de commerce et d’industrie de Nantes, l’Organisation du patronat, du côté français, et la Chambre de commerce et d’industrie du Djurdjura, ainsi que la Confédération algérienne du patronat (CAP) sont partie prenante dans ce partenariat.

Le partenaire de l’INSFP de Oued Aïssi, qui dispose de 400 places pédagogiques et assure la formation de techniciens supérieurs en maintenance des équipements de froid et de climatisation, est le centre de formation AFPA de Nantes Saint Herblain. Amar Ouali résume le projet : «Ce partenariat, qui est monté en collaboration avec la direction de la formation de Tizi Ouzou avec le concours de la CCI

Djurdjura et la CCI de Nantes a pour but de concilier une formation adaptée aux besoins de l’entreprise en alternance.

C’est la mise en pratique de la théorie et la formation dans l’entreprise sous forme de tutorat. Ce projet a besoin d’un financement pour la partie algérienne afin d’effectuer l’échange nécessaire et le savoir-faire des stagiaires algériens et français. Autour de ce projet, on a prévu un échange économique entre les deux Chambres de commerce et d’industrie respectives. Actuellement nous travaillons avec des entreprises afin que cet échange pédagogique revête un caractère économique pertinent.» M. Ouali relève toutefois des obstacles du côté algérien.

«C’est un partenariat et non pas une coopération ou un jumelage, comme le laisse entendre le partenaire algérien. Je constate que la bureaucratie inhibe les initiatives.

D’ailleurs, un projet similaire a été sabordé il y a quelques années. Je me félicite du soutien de la Confédération algérienne du patronat. J’espère que les difficultés que je rencontre seront levées lors de la rencontre prévue aujourd’hui même avec les responsables du secteur de la formation et du patronat.» Ces techniciens supérieurs sont appelés à assurer la maintenance des installations de froid et climatisation domestiques, commerciales et industrielles. L’on annonce l’installation prochaine dans l’Algérois d’une importante entreprise spécialisée dans le domaine.