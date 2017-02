Le niveau du barrage de Taksebt atteint les 45%

Réagissez

La fonte des neiges va augmenter le volume des eaux emmagasinées...

La forte pluviométrie de ces dernières semaines a permis de reconstituer les réserves hydriques des barrages.

Le niveau des eaux est remonté au barrage de Taksebt, à Tizi Ouzou, il a atteint en quelques jours 45% de sa capacité totale. C’est ce qu’a révélé, vendredi, la direction du barrage, estimant l’apport supplémentaire en eau enregistré depuis le début de l’année à 18 millions de mètres cubes. Cette hausse sensible du volume des eaux emmagasinées dans le barrage, d’une capacité totale de 181 millions de mètres cubes, est dû aux pluies enregistrées ces dernières semaines dans la wilaya, marquées par une importante pluviométrie, ainsi qu’aux chutes de neige.

L’année dernière à la même période, le taux de remplissage de cet ouvrage hydraulique a été moins important, puisque seulement 6 millions de mètres cubes avaient été recueillis, a souligné la directrice du barrage, qui intervenait sur les ondes de la radio locale de Tizi Ouzou. Elle a affirmé que l’apport en eau sera certainement revu à la hausse dans les prochains jours grâce à la fonte des neiges.

La responsable n’écarte pas que le taux maximum de remplissage du barrage soit atteint d’ici le mois de mars. Le niveau d’eau à Taksebt a connu une forte baisse ces derniers mois, notamment en décembre, où le niveau est tombé à 38%, le plus bas depuis sa mise en service en 2007. Des mesures de restriction avaient déjà été prises un mois auparavant, lorsque ce taux était estimé à 41%. Des communes alimentées à partir de ce barrage ont connu un rationnement de l’eau.

La baisse de la ressource a même poussé l’Autorité de régulation des eaux des barrages, dépendant du ministère des Ressources en eau à suspendre, depuis le mois de novembre 2016 et pour une période non définie, l’alimentation en eau potable d’une partie de la wilaya d’Alger. La capitale bénéficiait jusque-là de 42% du volume d’eau pompée quotidiennement, à savoir près de 200 000 m³. Cette mesure devait permettre au barrage d’augmenter ses réserves et de ne pas atteindre des taux critiques dans la baisse de la ressource hydrique.

La responsable du barrage de Taksebt ne précise cependant pas si la reprise de ce service vers la capitale est envisagée pour les prochains jours. Le barrage de Taksebt, réalisé sur l’Oued Aïssi, à une dizaine de kilomètres au sud-est du chef-lieu de la wilaya, continue cependant et malgré la forte baisse du volume d’eau emmagasinée à alimenter deux régions non concernées par la mesure de suspension. Il s’agit de Tizi Ouzou, pour laquelle est réservé le taux de 38% de la ressource, soit 150 000 m³ par jour ; et d’une partie de la wilaya de Boumerdès, qui bénéficie de l’eau de ce barrage, avec un volume journalier de 81 000 m³, à savoir 20% de la quantité pompée.