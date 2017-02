Le gaz naturel se généralise

Réagissez

Hormis le village d’Aït Sidi Ahmed, où les travaux sont en cours, la quasi-totalité des villages de la commune de Aïn El Hammam, à cinquante kilomètres de Tizi Ouzou, sont raccordés au gaz naturel.

«Enfin !», disent avec soulagement certains, alors que d’autres jubilent, oubliant déjà les affres des hivers passés à se chauffer au mazout ou au bois. Les deux villages mitoyens, Ouaïtslid et Aït Ailem, où se concentrent plus de six cents foyers, viennent de connaître les avantages de cette énergie, comme le reste des agglomérations de la municipalité, dont certaines en sont pourvues depuis plus de trois ans. Dans les foyers, c’est la fête.

Les installations sont déjà prêtes et l’utilisation du gaz devient effective dès que les compteurs sont installés. Pour contenter le maximum de citoyens, la SDC de Aïn El Hammam avait dépêché trois équipes qui avaient réussi la performance de mettre en service tous les foyers, en règle avec leur service, en l’espace de trois jours. Au niveau de l’agence, les retardataires, impatients, se bousculent pour s’acquitter des frais d’installation des compteurs. Notons que les villageois s’étaient plaints, il y a près d’un mois, de la lenteur des entreprises chargées d’acheminer le gaz dans leur foyer, en organisant un sit-in devant le siège de la SDC.

Des garanties leur avaient alors été données pour hâter l’opération. «Promesse tenue», disent les villageois. Il reste cependant à alimenter des maisons situées loin des deux agglomérations

pour que la fête soit totale.