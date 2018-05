Le délai de dépôt des candidatures prolongé au 20 mai

Réagissez

Les délais de dépôt des dossiers de participation à la 6e édition du concours Aïssat Rabah du village le plus propre, organisé par l’APW de Tizi Ouzou, ont été prolongés au 20 mai courant.

A propos de ce report, le vice-président de la commission environnement a expliqué : «Plus de 80 formulaires de participation ont été retirés par les comités de village, mais nous n’en avons réceptionné qu’une trentaine.

Beaucoup de comités nous ont sollicités pour prolonger le délai de dépôt des dossiers. Pour permettre à l’ensemble des villages désirant participer, nous avons accédé à leur souhait, d’autant plus que nous avons encore assez de temps pour pouvoir bien organiser le concours et permettre à un nombre plus important de villages d’y souscrire.» Rappelons que le dossier est simple, puisqu’il s’agit d’adresser une demande manuscrite signée par le président du comité de village ou un des membres, en plus d’un formulaire à remplir. Le montant de la subvention globale accordée aux villages lauréats a été revu à la hausse, passant à 42 millions de dinars au lieu de 33 millions précédemment.

A rappeler qu’une fois l’opération de dépôt des dossiers terminée, une réunion regroupant les directions de l’exécutif de wilaya, les représentants des villages lauréats de l’édition 2017 et la commission de l’APW pour tracer un planning de sorties pour noter l’ensemble des villages se tiendra. Les fiches de notation seront transmises à un huissier de justice, qui établira le classement définitif des villages. Les résultats seront proclamés comme à l’accoutumée lors d’une cérémonie, à l’occasion de la date anniversaire de l’assassinat de l’ex-P/APW, Rabah Aïssat (11 octobre). Rappelons que lors de l’édition de 2016, 73 villages ont participé au concours. En 2017, la participation était de 78 villages. Pour cette année, les organisateurs tablent sur une participation plusimportante.