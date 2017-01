Réagissez

La commercialisation de l’huile d’olive de la région de Tizi Ouzou tend à se développer pour aller explorer d’autres horizons au-delà des frontières du pays. Des projets d’exportation du produit existent même si le travail n’est pas encore bien structuré.

Ils sont menés par des producteurs de Larbaâ Nath Irathen ou encore de Tizi Ghennif, souligne Chebbah Sid Ahmed, chef du service Organisation de la production et de l’appui technique (OPAT) à la direction des services agricoles (DSA) de la wilaya. Il ajoute que «le produit, à savoir l’huile d’olive, est travaillé et ramené aux normes exigées afin de s’assurer une place sur les étals des pays étrangers». Des perspectives d’exportation vers les marchés européens et asiatiques sont envisagées.

Il s’agit là d’un premier pas vers la labellisation du produit tant espérée par les oléiculteurs pour assurer la commercialisation et dans d’autres régions et son exportation vers d’autres pays. Le produit profite aussi d’une promotion particulière grâce aux différentes fêtes initiées dans certaines régions de la wilaya de Tizi Ouzou consacrant à la fois l’huile et l’olive.

C’est le cas de la fête de l’olive célébrée chaque année à Tabourt dans la commune d’Ifigha à l’est de Tizi Ouzou ainsi que la fête de l’olivier abritée par le village Aït Zaim, à Maâtkas, au sud de la wilaya. A cela viennent s’ajouter les différentes autres manifestations qui visent à «informer et sensibiliser les producteurs», souligne notre interlocuteur de la DSA. Le travail a pour but de vulgariser les méthodes à même d’améliorer la qualité de l’huile produite en plus de sa promotion.

La Coopérative agricole polyvalente de Tizi Ouzou (CAPTO) organise chaque saison la foire de l’huile d’olive. D’autres manifestations regroupant la DSA, la Chambre de l’agriculture en plus de la Commission agriculture, forêts et hydraulique à l’APW de Tizi Ouzou sont initiées. Elles ont pour but la sensibilisation et l’information pour la promotion de produits du terroir. La DSA prévoit ainsi, à la fin de l’actuelle saison oléicole, des journées d’information sur la promotion de la filière.