Le Croissant-Rouge à pied d’œuvre

Un restaurant Errahma offre, depuis l’entame du mois de Ramadhan, près de 150 couverts par jour, dont une quarantaine est servie à domicile.

Comme à l’accoutumée, la cantine centrale de l’école primaire Bouda Mohand Saïd de Bouzeguène, se transforme, le temps du Ramadhan, en «resto du cœur» où se retrouvent les nécessiteux, les voyageurs de passage qui rompent le jeûne avant de rentrer chez eux. Ce restaurant fonctionne grâce à la mobilisation de 16 bénévoles du comité local du CRA, dont six femmes qui pointent dès midi, pour la préparation du repas du f’tour. Une ambiance extraordinaire règne dans la grande salle, où chacun s’applique à sa propre mission. De tout ce qui entre dans la préparation du repas du jour, rien n’a été dépensé de la caisse du Croissant-Rouge.

Tout a été fourni par des donateurs de la localité. «Partout où on passe, on nous remplit des sacs de produits alimentaires : légumes et fruits frais, viande, pain, eau minérale, boissons gazeuses, yaourt, etc., sans oublier le soutien moral de l’APC», nous dira Saïl Ali, bénévole chevronné du Croissant-Rouge de Bouzeguène et gérant en chef de ce restaurant. Outre ce restaurant Errahma, lancé pour la première fois du temps du défunt et doyen du Croissant-Rouge algérien, Aliane Cherif, décédé en 2013, une centaine de colis alimentaires est en cours de distribution (50 déjà distribués).

Parmi ces colis, 6 ont été fournis par la DAS de Tizi Ouzou, 20 par le FCE (Forum des chefs d’entreprise), le reste est à la charge du comité local du CRA.