Larbaâ Nath Irathen

Le conflit se durcit à l’EPH

«La grève cyclique à laquelle ont appelé les sections locales du SNSP (médecins) et du SAP (paramédicaux) de l’hôpital de Larbaâ Nath Irathen «s’est déroulée comme on l’a prévu les 16 et 17 avril et le mouvement a été suivi à 100%», a déclaré Dr Aït Abdelmalek, président de la section locale du SNPSP.

De son côté, le directeur de l’établissement, Amrar Mohand, dit Kamel, affirme : «J’ai saisi la justice quant à cette grève et le tribunal administratif de Larbaâ Nath Irathen l’a déclarée illégale. La notification sera transmise aux syndicats.» La protestation des syndicats a pour but de «dénoncer la gestion du directeur qui agit comme un dictateur et qui néglige, entre autres, l’aspect sécuritaire dans notre établissement. La preuve a été le saccage de mon véhicule au sein même de mon lieu de travail pendant la grève. Les travailleurs m’ont apporté un soutien moral et la grève sera maintenue tant que nous n’avons pas reçu la décision de justice par l’huissier. Dans tous les cas, ce sera l’assemblée générale qui décidera de la suite. Mais, notre action se poursuivra jusqu’à la satisfaction de nos revendications, dont la première est le départ de ce directeur», a soutenu le président local du SNPSP. Pour sa part, M. Amrar a rappelé que la «majorité silencieuse des hospitaliers, toutes catégories et grades confondus, qui travaillent et sont jaloux et fiers de leur hôpital». Outre les différends d’ordre professionnel, les deux parties ne s’entendent pas sur la question de la formation, notamment les journées pédagogiques. M. Amrar refuse d’octroyer «une journée d’absence par semaine, payée et déguisée en journée pédagogique», alors que pour Dr Aït Abdelmalek, «c’est un droit consigné dans une instruction ministérielle. Par ailleurs, je ne suis pas un médecin indiscipliné comme l’a dit le directeur dans El Watan. Jamais je n’ai été destinataire de questionnaire, ni ailleurs, ni de sa part. Si c’était le cas, pourquoi n’a-t-il pas agi contre moi? Il dresse des obstacles à l’activité syndicale, crée des conflits et s’en prend gratuitement aux praticiens». L’EPH de Larbaâ Nath Irathen a connu deux jours de grève la semaine dernière et deux autres sont prévues pour cette semaine, avant une grève ouverte.



Saïd Gada