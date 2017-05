Réagissez

L’Olympique sportif d’Ahrik (OSA), dans la commune de Bouzeguène, a remporté haut la main la coupe d’Algérie de tennis de table par équipe, à l’issue d’un tournoi qui s’est déroulé les 12 et 13 mai derniers à Bou Ismaïl, dans la wilaya de Tipasa.

Cette compétition, à laquelle ont pris part 13 clubs venus de plusieurs wilayas, a été jugée d’un très haut niveau par les responsables des délégations sportives. Chaque club a, en effet, participé avec ses meilleurs pongistes, qui, de rencontre en rencontre, ont permis de relever le niveau d’une compétition âprement disputée. Les deux pongistes de l’OS Ahrik, Meziani Nassim et Belabbas Meziane, tous deux âgés de14 ans, se sont brillamment distingués face à leurs concurrents.

Pour parvenir en finale, les deux jeunes athlètes de l’OSA ont battu des équipes plus huppées, tant en moyens matériels que financiers. C’est avec un score sans appel de 3 à 0 que la formation d’Ahrik, sous la conduite du jeune entraîneur, Hocine Babou, battra son adversaire en finale et remportera ainsi le trophée mis en jeu, devenant ainsi le champion d’Algérie cadets 2017.

Par ses résultats, on constate que le club l’OS Ahrik a été toujours régulier dans les compétitions où il s’engage. Les résultats du pongiste Meziani Nassim, quadruple champion par équipe et en individuel, témoignent d’un palmarès éloquent. Vice-champion d’Algérie en benjamins en individuel pour la saison 2012/2013, vice-champion d’Algérie en double benjamins, pour la saison 2013/2014 et champion d’Algérie pour la saison 2014/2015. Il a remporté la médaille de bronze à l’issue d’un tournoi international au Bahrein.