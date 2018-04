Réagissez

La Jeunesse Sportive de Azazga (JSA), évoluant en inter-régions, un des vieux clubs de football en Algérie, fondé en 1946, bute sur des difficultés financières qui risquent d’hypothéquer son avenir.

«Une situation désastreuse», alertent ses dirigeants qui en appellent à la générosité des bienfaiteurs et des commerçants de la commune pour venir en aide aux représentants de la région d’Ath Ghovri, qui jouent leur survie dans ce palier, conséquemment aux mauvais résultats enregistrés cette saison. «Le club est arrivé à un point où il risque de disparaître, tant l’équipe manque de tout.

En l’absence de subsides publics et de sponsors, nous faisons appel aux donateurs privés pour sauver du purgatoire ce club au passé prestigieux», dit le jeune président de la section de football, Sahi Mouloud. «Nos anciens créanciers ont récupéré 300 millions du compte du club. Ce n’était pas facile de survivre avec les 100 millions restants dans la caisse.

Nous tenons à remercier une entreprise privée de travaux publics dont l’apport financier a permis de prendre en charge l’équipement du club, et les bienfaiteurs qui ont mis la main à la poche pour parer au plus pressé. Les joueurs, le staff technique et les dirigeants sont à féliciter, eux aussi, pour leur patience et leur courage en ces moments difficiles que nous vivons», ajoutera t-il.

La domiciliation du club au stade de Tirsatine, à la sortie d’Azazga, constitue également un sujet de préoccupation pour les dirigeants de la JSA en raison de l’éloignement et des charges à payer. «Ce stade appartenant à la DJS ne nous arrange pas. Les trois équipes qui y évoluent, en l’occurrence, Hendou, l’OCA et la JSA, payent des charges de près de 24 millions de centimes, dont 60 % sont réglés par notre club, sans compter les dépenses inhérentes à l’eau et à l’énergie électrique consommées par cette structure.

A présent d’ailleurs, l’eau nous a été coupée, faute de paiement», fera remarquer le même dirigeant. «Nous attendons l’achèvement de la restauration du stade Boukersi, où nous n’avons plus joué depuis 2012 pour y recevoir nos hôtes et permettre à nos joueurs de s’entraîner dans de meilleures conditions».

Le président de la section de football déplore, par ailleurs, la non-prise en charge de quatre joueurs n’habitant pas la ville, par la direction de l’auberge de jeunes d’Azazga. «Nous sommes contraints de leur louer des chambres d’hôtel à Tizi Ouzou».

Malgré les difficultés rencontrées, les responsables de la JSA ne désespèrent pas de remettre l’équipe sur les rails. «C’est une équipe jeune qui peut jouer l’accession l’année prochaine si les conditions financières sont réunies»,

conclut M. Sahi.