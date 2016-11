Réagissez

Le taux de raccordement au réseau de gaz naturel dans la commune de Maâtkas, au sud de Tizi Ouzou, est des plus faibles au niveau de la wilaya. Seuls 30% des foyers bénéficient de cette importante commodité.

La deuxième phase du projet concernant le reste des villages est lancée, mais elle est marquée par un grand retard dans l’exécution des travaux. Les citoyens de la localité n’arrivent plus à comprendre et à supporter tout ce retard constaté dans la mise en service de la 1re phase et l’enclenchement des travaux de la deuxième tranche. «Alors que le taux de raccordement au niveau de la wilaya est en constante amélioration, à Maâtkas, les travaux n’ont même pas démarré.

Dans notre localité, les hivers sont rudes et les bonbonnes de gaz butane deviennent rares à la moindre vague de froid. Nous appelons les autorités locales à relancer le projet», dira un habitant de Berkouka. Le président de l’APC de Maâtkas indique pour sa part : «Nous n’avons jamais cessé d’appeler à mettre en service le réseau de la première tranche achevée depuis des années et nous avons aussi demandé le lancement effectif des travaux pour le reste de la commune. Les entreprises retenues ne font pas le nécessaire et certaines ne se sont même pas présentées. Nous avons interpellé le wali lors de sa visite dans notre commune.»