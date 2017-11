Réagissez

Plusieurs souscripteurs au projet des 153 logements sociaux participatifs (LSP), au chef-lieu de Bouira, ont protesté mardi dernier devant le siège de Batigec contre le retard accusé dans la réalisation de leurs appartements.

«Le projet a été attribué en 2010 à l’entreprise Batigec, appartenant au groupe Condor, pour une durée de réalisation de 24 mois. Sept années sont passées et nous sommes toujours dans l’attente», dénoncent les souscripteurs qui n’en sont pas à leur première protestation. «Les responsables du chantier nous ont indiqué, cette fois, que les travaux seront achevés vers la fin de l’année en cours.

Cependant, le taux d’avancement n’est que de 85% et beaucoup reste à faire. C’est encore une promesse qui ne sera plus tenue. L’année passée, ces responsables nous ont assurés de la livraison du projet au plus tard en février 2017. Nous sommes en novembre», regrettent les contestataires, dont la plupart vivent dans des logements de location.

«J’ai payé la totalité du montant depuis des années, mais j’habite toujours dans un appartement de location à 20 000 DA par mois. Actuellement, sur le chantier des 153 logements, il n’y a ni travailleurs ni engins. Le projet est à l’arrêt. Il y a même un bâtiment qui est complètement dégradé», dira en colère l’un des souscripteurs.