Réagissez

La commission sociale de l’APW de Tizi Ouzou a procédé lundi dernier à la répartition des subventions destinées au mouvement associatif. La cagnotte destinée aux associations dans le cadre du budget primitif et supplémentaire a été revue à la baisse. «En 2015, nous avons réparti 14 milliards de centimes, en 2016 le budget était de 12 milliards, mais cette année, il est réduit presque de moitié. Nous n’avons eu que 7,7 milliards de centimes à répartir sur 526 associations. Nous avons donc fait de la gymnastique pour en faire bénéficier l’ensemble des associations actives, mais avec des subventions réduites allant de 10 millions à 50 millions de centimes», déplorera le président de la commission sociale, Smaïl Ben Hamna.

A rappeler que les associations sportives n’ont pas reçu leur subvention durant l’exercice 2016, le contrôleur financier avait rejeté tous les dossiers. Les associations sportives et les clubs sont, pour la plupart, endettés. «L’année passée, nous n’avons pas reçu notre subvention. Pour poursuivre notre activité, nous avons eu recours à l’endettement. Cette année, la subvention est si maigre que nous ne pourrons même pas faire face à l’achat des tenues et des équipements», dira un président de club sportif. Signalons que l’APW prend en charge les frais d’engagement des clubs de football à hauteur de 3 milliards de centimes. Les coupes de wilaya de football et de handball sont également prises en charge par l’APW pour 2 millions de dinars.