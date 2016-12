Larbaâ Nath Irathen (Tizi Ouzou) : Plus de 1200 handicapés recensés

Réagissez

La célébration de la Journée mondiale des handicapés, avant-hier à Larbaâ Nath Irathen, a été festive, mais surtout une nouvelle occasion pour les associations en charge de cette catégorie sociale de renouveler leur appel aux pouvoirs publics pour dégager des moyens plus consistants.

L’événement, qui a été organisé par l’Association d’insertion par le travail des handicapés, l’Association des jeunes inadaptés mentaux, l’APC et des donateurs, a permis aux dizaines de personnes présentant diverses formes de handicaps de partager la table avec les autres invités, de présenter des spectacles et de recevoir des cadeaux.

En dépit des contraintes multiples, Salah Meradi, président de l’Association d’insertion par le travail déclare : «Nous avons ouvert des ateliers préprofessionnels pour les inadaptés mentaux en mai 2015. L’APC nous a attribué les locaux de l’ancienne Unité de dépistage scolaire dans un CEM abandonné par le secteur de l’éducation. Notre projet actuel est l’ouverture d’une cantine pour ces enfants.

L’APW finance sa remise en état et des volontaires s’occupent du reste.» Pour ces associations, l’adversité vient de toutes parts. Ramdane Benani, P/APC, dénonce : «Nous avons décidé d’affecter les anciens locaux de l’UDS situés dans l’ex-CEM filles Hocine Chabha et la direction de l’éducation avait lancé une procédure de poursuite en justice contre l’APC. Ce CEM est à l’abandon depuis une dizaine d’années et le reste des locaux est squatté par des personnes d’une wilaya limitrophe.»

Les associations ne reçoivent pratiquement plus de subventions de la commune en «raison de l’austérité», dit M. Benani. Un cri de détresse est lancé par Djamel Sadou, qui préside l’Association d’insertion par le travail. «De quelle insertion parle-t-on ? Quelle structure de l’Etat et quel employeur privé réserve 1% de ses effectifs aux handicapés comme le stipule la loi ? Pour mon association, même la DAS me tourne le dos.

Quand une éducatrice quitte l’association pour un poste de travail stable, la DAS ne renouvelle pas le contrat sous prétexte que ce sont des postes de déperdition. Nous avons 450 adhérents auxquels nous n’assurons pas une insertion par le travail, mais que nous aidons en attribuant des fauteuils et des couches grâce aux donateurs». Selon les organisateurs de cette journée, plus de 1200 handicapés sont recensés dans la région de Larbâa Nath Irathen.