Larbaâ Nath Irathen : Irdjen fête la culture et l’histoire

L’association culturelle Tura, en collaboration avec la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou et l’APC d’Irdjen, dans la daïra de Larbaâ Nath Irathen, organise la deuxième édition de la semaine d’activités dédiée à la culture et à l’histoire.

Le coup d’envoi de cette manifestation, placée sous le signe «Irdjen fête la culture et l’histoire», a été donné hier, à la bibliothèque municipale où se tient une exposition de photographie. Notons aussi qu’au programme de ce rendez-vous culturel organisé en hommage au compositeur Kamel Hammadi et au poète Ben Mohamed, figurent des récitals poétiques, des conférences et la projection du film documentaire Ger Yenzizen - l’art en présence du réalisateur Abderrazak Larbi Chérif. Belaid Abane interviendra aussi, dans le même cadre, pour donner une communication intitulée «Le Congrès de la Soummam, ou le triomphe éphémère de la vision politique de Abane Ramdane».

Par ailleurs, selon les organisateurs de cette manifestation culturelle, qui s’étalera jusqu’au 20 août, des ateliers pédagogiques, pour permettre aux nombreux jeunes de la commune de pratiquer une activité artistique, sont également au menu

de cette édition. Il s’agit d’un travail d’initiation qui sera encadré par des professionnels de l’activité. «Dans l’optique de pérenniser la dynamique culturelle de la localité, cette année, plusieurs partenaires institutionnels et associatifs se sont impliqués pour la réussite de l’événement. Cet esprit de travail en commun répond au souci de fédérer les énergies et de capitaliser les expériences des uns et des autres pour donner plus de tonus à cette manifestation», estiment les organisateurs.