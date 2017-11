Réagissez

La direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou a annoncé lundi le lancement de la 4e édition du prix Mohia de la meilleure dramaturgie en tamazight.

Il sera décerné à l’occasion des journées théâtrales, en hommage à cet artiste-poète, qui auront lieu les 6 et 7 décembre 2017. Les textes doivent être déposés avant le 20 novembre. Une commission de lecture préalable siégera pour la sélection des textes qui répondent aux conditions techniques et graphiques du texte ainsi que pour la certification de la paternité de l’œuvre originale, a-t-on appris auprès des organisateurs. Le texte sera soumis ensuite à un jury artistique et littéraire.

Trois textes seront retenus et primés comme suit : Mohia d’or (150 000 DA), Mohia d’argent (100 000 DA), Mohia de bronze (50 000 DA). Des prix d’encouragement seront prévus en fonction de l’appréciation du jury. En contrepartie, les auteurs des trois œuvres primées s’engageront à céder l’exclusivité de leurs textes pour une durée de 3 années pour d’éventuelles exploitations théâtrales, est-il précisé dans le règlement du concours. Ce concours annuel, ouvert à tous les auteurs dramatiques en tamazight au niveau national, est organisé depuis 2014 par la direction de la culture, en partenariat avec le théâtre régional Kateb Yacine et l’APW de Tizi Ouzou. L’objectif du prix Mohia est la promotion de la pratique théâtrale et l’encouragement des jeunes à la création artistique en général et à l’écriture dramatique ainsi qu’à la production théâtrale en particulier, a-t-on indiqué.