L’Entreprise d’organisation des événements culturels, économiques et scientifiques (EMEV) annonce le lancement d’une formation dans les métiers de la radio, qui sera sanctionnée par une attestation de stage.

Trois sessions seront proposées dans la réalisation radiophonique, la prise de son, le montage et le mixage, l’animation d’interviews et les techniques documentaires. «Cette formation s’adresse aux professionnels des médias désireux de se perfectionner, de maîtriser ou d’acquérir de nouvelles techniques et genres radiophoniques. Aux amateurs désireux d’apprendre les métiers de la radio, aux étudiants, aux collectivités villageoises et universitaires en vue de la création de webs radio où de radios universitaires», nous dira Malek Amirouche, responsable de l’EMEV. A la demande, cet organisme basé à Tizi Ouzou prévoit également une formation spécialisée ayant pour thème le patrimoine, destinée aux producteurs et réalisateurs d’émissions. «C’est une formation innovante, associant à la fois le reportage en tant que genre radiophonique, l’enquête et l’entretien sur des sujets en rapport avec le patrimoine. Un accent particulier sera accordé à l’approche à privilégier sur le plan de la conception de ce genre d’émissions», détaille M. Amirouche.

Dans cette formation, il s’agira de faire découvrir et aboutir à une connaissance plus substantielle des expressions patrimoniales, en axant principalement sur les problématiques de protection et de fixation, par l’entremise de la production d’émissions spécialisées, en tant que vecteur de la conservation du patrimoine national (mémoire audio), ajoute M.Amirouche. Selon lui, «cette dimension qui devrait logiquement être l’une des missions primordiale des radios et des chaînes de télévision, fait hélas cruellement défaut, souvent l’approche anthropologique, sociologique et pour finir, conceptuelle, est souvent absente lors du traitement de ce genre d’émissions». Les formations proposées par l’EMEV seront assurées par Saïd Bouterfa, formateur aux métiers de la radio, grand prix de l’URTI (Université radiophonique et télévisuelle internationale), diplômé en marketing et publicité, diplômé et formateur aux techniques documentaires. Elles seront clôturées par la production d’une émission traitant de cette problématique, d’une écoute critique et d’une évaluation finale.