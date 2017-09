Lancement d’une bibliothèque populaire

Réagissez

La première bibliothèque populaire de la wilaya de Tizi Ouzou a été lancée mardi dernier à Bouzeguène, avec la mise à la disponibilité du public d’un premier quota de livres déposés dans plusieurs cafés de la daïra, en attendant son élargissement aux transports publics et autres. L’initiative revient au journaliste de BRTV, Kamel Tarwiht, qui, en associant d’autres partenaires relevant de la communauté émigrée de la daïra de Bouzeguène, a transféré, depuis la France, plus de 1600 ouvrages à travers différents circuits, notamment celui des voyageurs. La première opération de diffusion d’ouvrages variés s’est déroulée à la cafétéria Hameg, située près de la Maison de jeunes de Bouzeguène, avec le dépôt d’une trentaine de livres sur une étagère aménagée à l’intérieur de l’établissement. Les clients peuvent ainsi déguster un café et lire quelques pages d’un livre, et, si besoin est, le terminer à la maison. D’autres établissements situés en dehors du chef-lieu communal, ainsi que dans la commune d’Idjeur, ont été exploités pour permettre à un large public et à tous les amoureux de la lecture de trouver un choix varié d’ouvrages. Ces bibliothèques qu’on peut qualifier d’«insolites», sont «sorties» des murs pour investir les espaces publics. Les livres, une fois lus, peuvent être restitués dans le même établissement ou prêtés à des amis. Des dons de livres personnels peuvent être consentis à titre gracieux pour enrichir ces bibliothèques populaires. L’objectif de l’opération est d’encourager le grand public à la reconquête du savoir par le biais de la lecture, qui, depuis l’avènement d’internet, avec le développement des moteurs de recherche, a influé négativement sur la lecture du livre traditionnel.