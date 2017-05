Réagissez

Ce sera le 8e à l’échelle nationale, après ceux ouverts par les groupes Cevital et Ardis.

Après le lait et ses dérivés, la société Pâturages d’Algérie se lance dans le secteur de la grande distribution en ouvrant le premier hypermarché au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Ce sera le 8e à l’échelle nationale, après ceux ouverts par les groupes Cevital et Ardis, nous apprend le directeur du projet, Madani Ounnoughène. Implanté dans la zone des dépôts de la périphérie sud-ouest de la capitale du Djurdjura, cet espace commercial, d’une une superficie de 10 000 m², dont 4000 couverts, ouvrira ses portes au public dans moins de quatre mois, soit en septembre prochain.

Il sera conçu selon les normes modernes, a précisé M. Ounnoughène, au cours d’une visite sur les lieux. «Nous aurons de nombreux magasins et des espaces dédiés aux grandes marques commerciales pour y installer des boutiques de luxe, comme celles que l’on trouve au centre commercial et de loisirs de Bab Ezzouar.

Nous sommes en discussion avec les patrons de ces marques pour venir commercialiser leurs produits dans notre hypermarché», explique notre interlocuteur, ajoutant : «Avec une expérience de près de vingt années (depuis 1998) dans l’industrie laitière, cela suppose que nous maîtrisons parfaitement le métier pour lancer un aussi grand projet économique qui sera d’une indéniable utilité pour notre région, en plus d’un très bon rapport qualité-prix au profit du citoyen.

Nous aurons à proposer des formules attrayantes pour nos clients, tout en fabriquant un certain nombre de produits de marque, à la hauteur de l’hypermarché.» Le site où sera implanté ce mégaprojet abritera également un grand parc d’attractions et de loisirs. Ce dernier sera opérationnel dès juin prochain.

Une bonne nouvelle, qui ne manquera pas de réjouir les familles à la veille du mois de Ramadhan. Des restaurants gastronomiques, une cafétéria et une pizzéria sont également prévus au niveau de cet espace, qui auront à offrir pas moins de 100 postes d’emploi permanents.

Un parking pour les visiteurs et des accès vers les deux structures (hypermarché et parc de loisirs), qui seront ouvertes dans peu de temps par la société Pâturages d’Algérie, à quelque 600 mètres de Tizi Ouzou et à 400 m de l’autoroute (RN12), sont d’ores et déjà délimités.

«Nous avons misé sur cet endroit, situé dans l’enceinte de la laiterie par rapport au parking, qui constitue 50% de la décision du client, lequel peut opter pour tel ou tel centre commercial. Il y a lieu de préciser aussi que l’hypermarché et le centre de loisirs sont situés non loin de la station de bus de transport suburbain de Boukhalfa et du point d’arrêt des fourgons desservant le lotissement sud-ouest».

La société Pâturages d’Algérie, fondée en 1998, dispose aujourd’hui d’une capacité de production de 250 000 l/j, avec 249 salariés. En plus du lait pasteurisé, fermenté ou caillé, Pâturages produit également une variété de fromages (à pâte molle, à pâte pressée ou de fonte). La société fait partie de la quarantaine d’entreprises retenues dans le programme de renforcement des capacités exportatrices des PME algériennes. A l’issue de tests réalisés lors de sa participation aux différents Salons internationaux, une grande attraction a été démontrée par ses produits.