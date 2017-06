Réagissez

L’entreprise d’organisation des événements culturels, économiques et scientifiques (EMEV) annonce le lancement prochain d’un rendez-vous économique mensuel à Tizi Ouzou ayant pour thème «L’économie en question, awal gef tdamsa».

Ce concept vise, selon le gérant de l’EMEV, à regrouper les différents acteurs qui animent la vie économique dans son ensemble. Dans ce rendez-vous, il sera question de débats, d’échanges et de réflexions sur toutes les questions liées à l’actualité économique.

«Le forum réunira des leaders d’entreprises, des érudits du savoir économique et scientifique, des décideurs, des ONG, des entrepreneurs et des experts pour diffuser l’esprit d’entreprise, former et inspirer les entrepreneurs potentiels», explique Malek Amirouche. «L’économie en question offre l’occasion d’en débattre à propos des difficultés que rencontrent les entrepreneurs pour mener à bien leur mission», ajoute-t-il. «Le premier volet important des missions du forum est celui qui consiste à intervenir de manière active sur toutes les questions économiques intéressant directement ou indirectement les entreprises». Parmi les autres sujets à débattre lors de ce forum économique, la problématique du financement et l’accompagnement des banques, un problème, l’accès au foncier industriel qui reste un frein à l’extension des activités. Sur un autre volet, il sera question des dispositifs d’aide à la création des micro et petites entreprises Ansej, Cnac et Angem.