La twiza au chevet de l’environnement

Réagissez

Tiwizi (entraide) au chevet de l’environnement est la nouvelle dynamique de nettoyage prônée par l’association scientifique et écologique Arc-en-ciel de la wilaya de Tizi Ouzou, et ce, en collaboration avec les assemblées locales et les comités de village. Dans son programme d’action de l’année en cours, Arc-en-ciel prévoit ainsi plusieurs volontariats suivant cette forme d’organisation ancestrale à travers des chefs-lieux communaux, tels que Larbaâ Nath Irathen, Ath Douala, Azazga, Yakouren, Azeffoun et Tigzirt.

Les abords du barrage hydraulique de Taksebt et les plages des villes côtières de la wilaya seront également touchées dans les semaines à venir par cette initiative citoyenne pour protéger le cadre de vie, apprend-on auprès du président de cette association, Rachid Doufène. Parallèlement au travail de ramassage des ordures et aux caravanes de sensibilisation menées en collaboration avec les comités de village, Arc- en-ciel ambitionne de fédérer les APC autour de son projet écologique, dans le cadre de l’intercommunalité.

Dans ce sens, une charte pour l’environnement et la propreté, ayant pour objet l’engagement solennel à protéger ce qui nous entoure a été signée en juin 2016 par des comités de village relevant de 7 municipalités: Larbâa Nath Irathen, Irdjen, Aït Agouacha, Ath Douala, Aït Mahmoud, Tizi Ouzou et Ath Aïssi. Il s’agit également de constituer un front de réflexion et d’action commun, qui aura pour obligation de développer une dynamique de développement économique durable (gestion des déchets, commerce équitable, tourisme solidaire et les énergies renouvelables), a indiqué le président de l’association Arc-en-ciel, Rachid Doufène.