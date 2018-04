La section syndicale UGTA proteste

Réagissez

Dans une déclaration rendue publique samedi dernier, la section syndicale UGTA de l’Institut national de l’hôtellerie et du tourisme (INHT) de Tizi Ouzou, a élevé une protestation contre ce qu’elle considère comme une «ingérence» de l’administration dans la désignation des membres devant représenter la commission des œuvres sociales au niveau de l’institut, «contrairement à ce que stipule la réglementation en vigueur», souligne-t-elle. Dans ce contexte, la section syndicale «interpelle toutes les parties concernées en vue de mettre fin à cette situation et à intervenir dans les plus brefs délais pour y remédier et rétablir le bien-être des travailleurs dans cet établissement».

Dans une correspondance adressée à cette occasion à l’inspection du travail de la wilaya, la section syndicale UGTA déplore «l’absence de réunions périodiques et la fermeture des portes du dialogue devant les représentants légitimes des travailleurs». Pour cela, elle accuse les responsables de l’institut de «refuser de remettre le matériel nécessaire pour l’exercice du droit syndical, avec une volonté de casser toute initiative syndicale, concernant les œuvres sociales de l’établissement», expliquent les mêmes syndicalistes de l’UGTA dans leur document, relevant que «cela nuit au bon fonctionnement du travail et du climat social au sein de l’institut». Le même syndicat sollicite l’inspection du travail pour «interpeller l’employeur en vue de mettre fin aux entraves concernant le libre exercice du droit syndical», prévenant qu’à défaut, ce syndicat «renouerait, dans les prochains jours avec la protestation, et ce, suivant la réglementation en vigueur».