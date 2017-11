Réagissez

La section syndicale de l’unité de l’Algérienne des eaux (ADE) de Tizi Ouzou, affiliée à l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), prévoit un sit-in mardi prochain devant leur direction générale à Alger. L’action vise à réclamer la prise en charge des doléances soulevées.

Il s’agit, notamment, de la régularisation

«des travailleurs exerçant dans le cadre du dispositif de contrat de travail aidé (CTA)», ainsi que celle des «agents de sécurité et gardiens occupant des postes de surveillants pompistes, releveurs, agents de recouvrement et chauffeurs», souligne le syndicat dans sa plateforme de revendications, qui fait aussi office de préavis pour le rassemblement de mardi. Il soulève aussi le problème du personnel «exerçant sans décision, redéployé par nécessité de service». La section appelle également à «l’application de la décision de création de centres à Aït Yenni et à Makouda», comme elle exige «la dotation en extrême urgence des centres en personnel spécialisé», citant l’exemple des plombiers, des soudeurs, des releveurs, ainsi que des chauffeurs et des agents de recouvrement «dont le manque est préjudiciable pour le fonctionnement des centres», souligne-t-on.

Il est noté aussi parmi les revendications «l’allégement des procédures d’acquisition et d’achat divers (compteurs, outillages, matériaux d’intervention…)», en plus de «la révision des modalités de classification des centres et secteurs basée sur le nombre de daïras et non sur celui des abonnés», souligne-t-on.