La prévention, un métier

Réagissez

La mise en place du dispositif de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (Ansej) a ouvert des horizons nouveaux à certains porteurs de projets.

Beaucoup n’ont pas hésité en effet à investir dans des créneaux jusque-là inexplorés. C’est le cas de Yassine Guellal détenteur d’un master en sécurité interne des établissements. Il a profité de l’occasion offerte afin de mettre sur pied une entreprise spécialisée dans la prévention des risques professionnels.

Un volet pour le moins intéressant vu l’étendue du «chantier» qui s’offrait au jeune promoteur. La santé et la sécurité des salariés sur leur lieu de travail ne sont pas toujours vues comme une exigence, cela au mépris de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. Le lancement d’une telle entreprise, qui prend en charge ce volet d’orientation des entreprises dans le domaine de la prévention des risques pendant les heures de travail, était donc «une aubaine», pensait-il. Yassine use de ses qualifications dans le domaine de l’hygiène et sécurité ainsi que dans le sauvetage et le secourisme afin de tracer le plan d’action de son entreprise.

Elle prendra ainsi en charge les études, recherches et développement relatifs au volet de la sécurité et santé au travail. Elle prodiguera aussi les conseils nécessaires tout en assurant l’assistance et la formation exigées, dans la mesure où les entreprises sollicitent ses services.

La micro-entreprise a été créée en 2011 et emploie sept personnes. Elle est renforcée grâce à des conventions signées avec plusieurs spécialistes pour l’accompagnement au sein des entreprises.

C’est le cas des médecins et des pompiers à la retraite. Le plan d’action dessiné et l’équipe réunie, l’entreprise n’a donc qu’à se lancer sur ce vaste champ d’activités, sauf que la réalité est tout autre. On ne sollicite l’entreprise qu’à de très rares occasions, obligeant son gérant à faire du «porte-à-porte» comme il le dit, proposant même des initiations à titre gracieux. Yassine Guellal souligne d’ailleurs qu’il n’a pris en charge que quatre marchés importants depuis le lancement de son activité.

Une situation qui n’est pas sans décourager Yassine qui pense déjà à délocaliser le siège social de son entreprise sis à Azazga vers une autre wilaya du pays. «Ici, les chances d’exercer sont moindres», dira-t-il, ajoutant qu’il ne parvient même pas à rembourser les crédits, comme il ne peut songer à une extension. Pour lui, «les entreprises ne se sentent pas obligées d’adopter les mesures de prévention des risques professionnels et de faire appel à des spécialistes afin de les orienter. Dans le cas d’un accident, la Cnas sera toujours là pour rembourser sans chercher à responsabiliser».