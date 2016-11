Réagissez

La seconde édition du Festival de montagne «Montagne Art» s’ouvrira demain à Larbaâ Nath Irathen (Tizi Ouzou). Organisé par l’EMEV et le comité du village Taourirt Mokrane les 25 et 26 novembre, le festival aura pour thème cette année «La montagne au cœur de l’économie».

«Montagne Art se propose d’enclencher une dynamique de réflexion et de débat que nous espérons propice à l’émergence d’idées, voire d’initiatives, pour une économie de montagne durable soucieuse du respect de la nature et cherchant à valoriser des traditions et des savoir-faire ancestraux menacés de disparition», explique Amirouche Malek, fondateur du festival «Montagne Art» et gérant des Ets EMEV, entreprise d’organisation des événements culturels, économique et scientifique.

Selon Amirouche, l’appel a été lancé à des spécialistes et experts de différentes disciplines pour enrichir la réflexion de leurs analyses et propositions. «Il ne suffit pas de soutenir l’artisanat et une agriculture de qualité à travers des produits du terroir, encore faut-il les faire connaître, c’est le rôle du tourisme.

Nous voulons promouvoir un tourisme écologique et durable. Pour cela, des randonnées sont programmées avec des haltes pour déguster des mets et produits de la région et découvrir l’histoire des lieux avec leurs particularités», signale l’organisateur, qui fait remarquer que l’aspect culturel ne sera pas en reste : des animations thématiques sont prévues, elles seront une opportunité pour les potentialités locales. Les rencontres, qui seront ouvertes officiellement le matin du vendredi, débuteront par une randonnée pédestre, du village Taourirt Mokrane vers Assif Verrekmouche. La randonnée sera ponctuée de haltes, chants, poésie, contes, lectures croisées.

Le lendemain, samedi 26, sera ouverte la journée d’étude «La montagne au cœur de l’économie». Yidir Ahmed Zayed, universitaire, animera une conférence sous le titre: «Ressources territoriales et voies potentielles de développement en Kabylie», alors que Yacine Si Ahmed, anthropologue, présentera une communication intitulée : «Le tourisme solidaire, tourisme avec discernement».

Dans l’après-midi, deux autres interventions seront présentées, une première de Hacen Mellal, agronome, sous le titre : «Regard sur les pratiques culturales et l’apport de l’agriculture sur l’environnement et l’économie», la deuxième présentée par, Ndjet Laoubi, investisseur, s’intéressera à la mise en valeur des potentialités que recèle la montagne.