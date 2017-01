La joie des villageois à Aghribs

Réagissez

Si les autorités locales de la commune d’Aghribs, à 45 km au nord-est de Tizi Ouzou, sont toujours prises d’un stress à la veille de chaque BMS (bulletin météo spécial) annonçant des intempéries, chez les enfants, les bergers et aussi chez des agriculteurs, c’est de la joie, la satisfaction et le soulagement.

La joie est perceptible dimanche en milieu de matinée chez de nombreux enfants ainsi que chez de jeunes bergers à Agouni Ghezifene (Agraradj) qui s’adonnent au lancer de boules de neige (akkur) sous l’œil amusé de certains éleveurs, admirant surtout, avec soulagement, la petite couche de neige d’une dizaine de centimètres recouvrant les cours et toits des maisons, ainsi que les routes.

«Je suis satisfaite en voyant toute cette blancheur, sachant que ce sont des réserves d’eau qui se forment sous le sol et qui permettent à certaines sources d’eau, taries de depuis longtemps, de se régénérer, et cela suscite beaucoup de plaisir et de satisfaction», nous dira, au village Agraradj, Rezika, femme au foyer, arboriste et herboriste invétérée.

A Agouni Ghezifene, lieudit faisant partie d’Agraradj, Nassima est «heureuse de voir son quartier tout blanc de neige. Je n’ai plus revu cette scène depuis la tempête de février 2012, qui nous avait paralysés à cette époque, car nous n’avions pas encore de gaz naturel. Aujourd’hui, il faut remercier les autorités qui ont œuvré pour nous gratifier de cette précieuse énergie dont nous disposons depuis l’été dernier». «La neige a commencé à tomber tard dans la nuit, vers 2 heures du matin, pour s’interrompre ce matin, puis suivie de quelques averses de pluie, mais c’est un plaisir.

Espérons seulement que l’électricité, interrompue vers 3h, sera rétablie cet après midi», nous dira Ouardouche, éleveuse de

quelques bovins. «Tous les élus et les entreprises privées ou publiques sont mobilisés nuit et jour», nous dira Abdeslam Akham, vice-président de l’APC, indiquant que l’ensemble des voies de circulation au niveau de la commune sont à 99% déblayées et rouvertes grâce à

la réquisition de 6 à 7 engins.