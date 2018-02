La coopération économique à l’ordre du jour

Réagissez

Une rencontre pour le renforcement de la coopération économique entre les entreprises de la wilaya de Tizi Ouzou et celles françaises a eu lieu mercredi dernier à la maison de la culture Mouloud Mammeri à l’initiative de la wilaya.

Des représentants des différents secteurs, des partenaires économiques, comme le FCE, la Chambre de commerce et d’industrie du Djurdjura (CCID), et des associations, à l’image de Touiza Solidarité, étaient présents lors de la rencontre. Ils ont insisté sur la nécessité de créer entre les opérateurs de la wilaya et ceux issus de France une relation de complémentarité dans le domaine de l’investissement.

Le haut responsable à la coopération industrielle et technologique franco-algérienne, Jean-Louis Levet, a ainsi estimé que bien des potentialités industrielles existent au niveau de Tizi Ouzou et aussi des autres wilayas du pays. Il a plaidé pour une coopération et un «travail privilégiant la co-localisation et la co-innovation», dira-t-il, expliquant que cela permettra l’évolution des différentes activités pour parvenir à créer de grands groupes industriels franco-algériens pouvant s’imposer sur le marché mondial.

Jean-Louis Levet a aussi souligné un autre point positif de la coopération entre les deux rives, à savoir la formation de la main-d’œuvre. Il a d’ailleurs rappelé la création prochaine de trois centres d’excellence de formation en automatisme industriel en Algérie, dont un sera implanté à Tizi Ouzou.

Le directeur de l’industrie et des mines de la wilaya a souligné pour sa part la volonté remarquée chez les investisseurs de Tizi Ouzou pour aller vers une coopération avec des groupes français.

«Grâce à une coopération entre entreprises locales et françaises, les opérateurs de la wilaya expriment un besoin d’ouverture pour étendre leurs activités, mais aussi aller vers l’exportation», soutient le responsable, mettant en avant les atouts de la région, comme le positionnement géographique, les ressources naturelles, mais aussi humaines.

Le président de la Chambre de commerce et de l’Industrie du Djurdjura, Ameziane Medjkouh, a, pour sa part, souligné le potentiel industriel que compte la wilaya qui regroupe plus de 34 700 PME.