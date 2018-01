La 4G LTE pour garantir l’accès à internet

Réagissez

Le déploiement de la 4G LTE dans la wilaya de Tizi Ouzou permet d’assurer à tous les citoyens l’accès au réseau internet.

La direction d’Algérie Télécom a mis en place à ce jour 68 équipements 4G à travers les quatre coins de la wilaya, a affirmé le responsable opérationnel de cette institution, Amar Ada. Trois autres équipements sont programmés pour les prochains jours au niveau du village Akaoudj (à Aït Aïssa Mimoun), dans la commune de Bounouh, ainsi qu’à Azeffoun. M. Ada souligne que cette technologie offre aux clients les mêmes services et avantages qu’avec le système filaire, en plus d’assurer un accès à internet aux citoyens dans les localités les plus enclavées et permettre ainsi une plus ample couverture de la wilaya.

Le taux de foyers raccordés grâce au système filaire classique et à la fibre optique est actuellement à hauteur de 52%, selon le même responsable, qui note au passage les efforts fournis à l’effet de relever la barre du taux de couverture qui n’était estimée qu’à 32% en fin d’année 2015. Il ajoute que grâce au service de la 4G, le taux d’accès à l’internet est bien plus important. La direction opérationnelle d’Algérie Télécom poursuit par ailleurs le déploiement de la fibre optique dans le but de relier tous les chefs-lieux communaux à ce réseau.

Plus de 91 km de fibre optique ont été réalisés durant l’année 2017, où des localités comme Tassaft Ouguemoune (Iboudrarene), Aït Yenni et Yatafen ont pu être raccordées. Neuf autres lots représentant plus de 97 km de fibre vont être lancés cette année. M. Ada explique que cela permettra de relier par le système de la fibre chacune des communes d’Illoula Oumalou, Idjer, Timizart, Agouni Gueghrane, Aït Ziki et Aït Yahia. Cela permettra aussi «de sécuriser des réseaux déjà existants, comme c’est le cas à Oued Fali (commune de Tizi Ouzou) et à Tamda (Ouaguenoun)», dira-t-il.

Le programme de travail d’Algérie Télécom est basé sur la modernisation des réseaux et leur adaptation aux nouvelles technologies assurant un accès haut débit et très haut débit.

C’est dans ce cadre que 46 réseaux ont été modernisés en 2017 à travers la wilaya dans le but d’améliorer la qualité de service, selon le responsable du secteur. Des actions ont été aussi entreprises afin de développer le service avec la mise en place de 44 nouveaux équipements d’accès durant l’année écoulée.

Le directeur opérationnel fait toutefois part des difficultés rencontrées sur le terrain dans le lancement du programme de déploiement du réseau. Il cite, en plus du relief accidenté, les nombreuses oppositions de citoyens, qui ont amené à la modification des tracés, ce qui retarde la réalisation du programme. Notre interlocuteur assure toutefois que les projets seront menés, soutenant que le but est d’assurer un accès à internet et une meilleure qualité de service pour chaque foyer au sein de la wilaya.