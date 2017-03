L’olive à l’honneur à Tabourt

Réagissez

Des producteurs d’huile d’olive ont investi dans la...

Le village de Tabourt, dans la commune d’Ifigha, à une cinquantaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, a abrité le week-end dernier la 4e édition de la Fête de l’olive.

Organisée par l’APC d’Ifigha, en partenariat avec l’association culturelle Tabourt Nath Ghobri et le comité de village, cette édition, placée sous le slogan «L’oléiculture entre ancrage et émergence», se voulait à la fois culturelle et promotionnelle. Elle participe à faire découvrir la grande importance de cette ressource vitale pour les ménages de la région et sensibiliser les jeunes générations à promouvoir et sauvegarder ce patrimoine prodigué par la nature. Cette manifestation rappelle aussi que les habitants des montagnes sont toujours attachés à cette culture ancestrale qui a nourri des générations entières de populations rurales vivant exclusivement d’agriculture.

Le coup d’envoi de cette édition a été donné à l’entrée de l’école primaire Yahou Ali par le président de l’APC d’Ifigha en présence des membres du comité et de l’association culturelle Tabourt Nath Ghobri. Cette année, toutes les activités ont été concentrées dans la cour et dans les locaux de l’école primaire du village.

Vendredi, 56 exposants originaires des wilayas de Tizi Ouzou, Béjaïa, Boumerdès et Alger ont présenté leurs produits culinaires et artisanaux. Une ambiance festive s’est installée dans cette cour, qui donnait l’apparence d’un véritable marché du terroir et de l’artisanat. Le monde fabuleux de l’olivier et de l’huile s’est réinstallé de nouveau dans la cour, quelques jours seulement après la clôture de la saison oléicole. De nombreux agriculteurs propriétaires de pressoirs d’olives ont présenté leur production d’huile sous des emballages divers pour attirer les clients venus s’approvisionner en huile de saison. Les visiteurs se regroupent aussi devant des étals de dégustation, où l’huile est offerte avec de la galette «dure», galette de dattes, figues sèches, beignets, msemen, etc.

Le village Tabourt devient, grâce à cette fête, un exemple d’une organisation économique bien ancrée. Les villageois revendiquent fièrement cet «art de vivre». Pour eux, l’olive constitue leur emblématique représentant. «C’est pour cette raison que l’olive est fêtée chaque année chez nous. La culture de l’olivier constitue un facteur économique indéniable pour notre village. Les jeunes s’investissent de plus en plus dans la promotion de l’oléiculture», nous dira Mazni Mahmoud, membre du comité d’organisation. Une visite guidée du vieux village de Tabourt, qui arbore encore ses vieilles maisons, dont certaines ont été restaurées, a été organisée lors de ce rendez-vous.

Un vrai bijou architectural, avec ces ruelles en escaliers, recouvertes de dalles de pierre que les visiteurs arpentent avec plaisir. Une conférence sur l’oléiculture a été présentée par Moussouni Akli, un ingénieur agronome et expert en développement.