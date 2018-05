Réagissez

Malgré une bonne saison oléicole, les oléifacteurs à travers plusieurs localités de la wilaya de Tizi ouzou n’arrivent pas à vendre leur production.

«Notre production est toujours en stock. Les ménages n’achètent que de petites quantités et aucun mécanisme de l’Etat n’est prévu pour écouler notre production. Si la situation perdure, beaucoup de producteurs risquent de faire faillite. Si l’huile n’est pas vendue avant la prochaine saison, son prix chutera et son acidité augmentera.

Nous appelons les services concernés à mettre au point des mécanismes pour acheter notre production comme cela se fait pour d’autres produits, comme la datte, le lait, le blé et l’orge». A signaler que le prix d’un litre d’huile d’olive est actuellement de 700 DA. Pour sa part, le directeur des services agricoles de Tizi Ouzou fera savoir : «Notre wilaya a produit cette année près de 13 500 000 litres d’huile d’olive.

Il est vrai que les producteurs n’arrivent pas à commercialiser toute leur production. Nous réfléchissons à la création de coopératives, non seulement dans l’oléiculture, mais aussi dans toutes les filières pour pouvoir justement arriver à commercialiser toute la production. Des campagnes de sensibilisation et de formation sont dispensées aux paysans et aux agriculteurs pour produire une huile de qualité exportable.»