L’huile d’olive de Maâtkas exportée

L’huilerie Raïb, en service depuis 1937, expose ses produits

La production d’huile d’olive a atteint cette année un volume estimé à 684 000 litres, dans la daïra de Maâtkas, à 25 km au sud de Tizi Ouzou, comme nous l’a souligné Hocine Meziani, responsable de la subdivision agricole, mardi, à l’occasion de l’ouverture de la septième édition de la Fête de l’olivier organisée par l’association culturelle Tigejdit, en collaboration avec le comité de village d’Aït Zaïm.

Placée sous le signe «Quel avenir économique pour l’huile d’olive de Kabylie ?», cette manifestation a regroupé plus de 70 exposants, venus, entre autres, des wilayas de Sétif, Boumerdès, Béjaïa, Alger et Bouira. Parmi les exposants, nous avons rencontré également des producteurs d’huile d’olive qui exportent leur produit vers l’étranger, à l’image de l’entreprise Raïb (nord-africaine). «Nous avons entamé l’exportation depuis deux ans. Nous veillons beaucoup plus sur la qualité, car il s’agit de l’une des exigences essentielles du marché», a déclaré le représentant de cette entreprise familiale, dont la création remonte à 1937. «Notre huilerie existe depuis 80 ans. Seulement, actuellement, nous travaillons avec des moyens modernes», a-t-il ajouté. «Il y a trois producteurs qui exportent à l’étranger, notamment vers le Maroc et l’Espagne.

Il s’agit des entreprises Akkouche, Raïb et Abdelali», a tenu à indiquer le président de l’association organisatrice, Hocine Asmani. La coopérative d’huile d’olive de Kabylie, à Bouira, a également exposé son produit. «Nous travaillons dans l’optique de moderniser les méthodes de récolte, de transport, de stockage des olives, ainsi que de la modernisation des procédés d’extraction de l’huile d’olive», nous a précisé le représentant de la coopérative. Par ailleurs, notons que la daïra de Maâtkas dispose d’une surface d’oliveraies de 3000 ha, de 30 huileries, dont 5 modernes et 2 semi-automatiques. «Les incendies ravagent, chaque été, des superficies importantes d’oliveraies.

Il y a aussi des maladies qui touchent l’olivier», a fait remarquer un exposant venu de Béjaïa. Le président de l’APW de Tizi Ouzou, qui a assisté à l’ouverture de cette manifestation, a déclaré : «Nous soutenons l’agriculture de montagne. C’est pour cela, d’ailleurs, que nous finançons les différentes fêtes de village organisées à travers les quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou.» Le P/APW a octroyé au village d’Aït Zaim une aide de 200 millions de centimes pour l’achèvement des travaux de construction d’un musée local. Les ateliers de démonstration de plantation d’arbres, de greffage, d’extraction d’huile d’olive avec des méthodes traditionnelles et d’analyse organoleptique figurent au menu de cette fête.

Des experts en agronomie et des universitaires donneront des conférences sur des thèmes ayant trait à l’événement, comme celle animée, mardi, par Karim Kouraba, expert à la direction des services agricoles de Tizi Ouzou, qui a parlé de l’impact économique de l’huile d’olive sur le revenu des familles en Kabylie. Les activités de cette fête s’étaleront jusqu’à demain, vendredi.