L’école primaire se dégrade

Le collectif des parents d’élèves scolarisés à l’école primaire Saddedine Rabah, du village Taourirt Aden, dans la commune de Mekla, ont procédé hier à la fermeture de cet établissement. Les parents déplorent de nombreuses lacunes au sein de cette école, à commencer par le manque de personnel enregistré depuis la rentrée scolaire. Un représentant du collectif affirme en effet que cet établissement est dépourvu de directeur.

Il ajoute que les élèves de 4e année n’ont pas de professeur d’arabe en plus de l’absence d’un cuisinier pour la cantine. «Il faut que la direction de l’éducation remédie à ce problème que nous avons pourtant signalé dès la rentrée des classes en septembre dernier», dira notre interlocuteur, rappelant au passage que la rentrée scolaire a été boycottée pour ces mêmes raisons. Le collectif des parents d’élèves dénonce également l’état de dégradation de l’école primaire. «Il n’y a pas d’eau et les sanitaires sont inutilisables. L’école est aussi menacée par les infiltrations d’eau de pluie et d’eaux usées exposant nos enfants à des risques sanitaires», souligne le même représentant des parents d’élèves.