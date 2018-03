L’échangeur de Fréha bientôt livré

Réagissez

L’échangeur de Fréha, implanté à proximité de l’unité Electro-Industrie (ex-Enel), à une trentaine de kilomètres à l’est de Tizi Ouzou, sera bientôt mis en service. C’est ce qu’a affirmé le directeur des travaux publics, Smaïl Rabhi, qui souligne que l’ouvrage est à près de 95% de sa réalisation. «Les travaux restants consistent en la rectification de l’axe principal de la RN12 sur 600 mètres», avait-il expliqué à l’occasion de la dernière session de l’APW.

Il a aussi souligné que ce projet vise à supprimer le carrefour où les accidents de la route sont récurrents. Cette situation est due au croisement du trafic routier des véhicules venant de Fréha vers Azazga avec ceux circulant sur la RN12. Le projet, une fois mis en service, permettra d’assurer l’ensemble des échanges entre les deux voies express et une liaison directe entre la commune de Fréha et la ville d’Azazga. Ce projet accuse toutefois du retard et sa livraison était déjà annoncée pour la fin de l’année 2017.